Çalışan Gazeteciler Günü ve Türkmen Şehitleri Günü

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı ile, Türkmeneli TV Genel Müdürü Gazeteci Mehmet Hanefi Uzunçam’ı,makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ifade etmek isterim ki, bir ülkenin, yerli ve milli, doğru, objektif ve tarafsız, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, devletinin, milleti ve vatanı ile bölünmez bütünlüğü ve milli çıkarları konusunda duyarlı bir basını ve basın çalışanları varsa, o ülkenin birliği, dirliği istiklal ve istikbali için gerekli olan önemli şartlarından birisi sağlanmış demektir.



Yayın hayatını bu manada devam ettiren, Türkmeneli TV çalışanlarının ve tüm değerli basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şahsınızda kutluyor, basın mensuplarımıza ve çalışan bütün gazetecilerimize, işlerini arzu ettikleri şartlarda sağlıkla yapacakları mutlu ve başarılı yıllar diliyorum.



Türkiye; Irak halkının birlik, beraberlik, huzur ve refah içinde yaşamaları için her zaman tüm Irak halkının ve Irak Türkmenlerinin her daim yanında olmuş ve olmaktadır.



Türkmen kardeşlerimizin kadim yurdu şehidler beldesi Kerkük’ten, Kerkük’ün simgesi Hasasu yanından getirdiğiniz kıymetli yadigâr için,Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi ve Irak Türkmenlerin varlık davasının şehidi Mustafa Kemal Yayçılı’nın değerli evladı Kutluhan Yayçılı ve Türkmeneli Tv genel müdürü gazeteci Mehmet Hanefi Uzunçam beye en içten duygularımla teşekkür ediyorum.



Bilindiği üzere,16 Ocak 1980’de Irak Türkmenlerinin resmi kuruluşu Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Albay Abdullah Abdurrahman ve dava arkadaşları; Doç. Dr. Necdet Koçak, Dr. Rıza Demirci ve iş adamı Adil Şerif, Bağdat’ta patolojik rejimin yönetimi tarafından, Türkmen olmaları nedeniyle idam edilerek şehid edildiler.



Bu zalim katliamın günü olan 16 Ocak, tüm Türkmen şehidlerimizin anıldığı “16 Ocak Türkmen Şehidleri Günüdür.”



Bu vesile bütün Türkmen şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cenab-ı Haktan tüm şehidlerimizi cenneti ve cemaliyle müşerref kılmasını niyaz ediyorum.”

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Yayçılı ve Türkmeneli Tv Gen.Mdr. Uzunçam,Topçu’ya kabülü ve Irak Türkmenlerinin meselelerine gösterdiği ilgi için teşekkür ederek,14 Ocak 2023 de Keçiören-Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Solonunda Saat 15.00 -17.00 arası yapılacak olan 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Programının davetiyesi ile birlikte Türkmenin varlık davasının şehidi Mustafa Kemal Yayçılı’nın mezarından alınan toprağı ve Hasasu kenarından toplanılmış bir avuç çakıl taşını kendisine taktim ettiler.