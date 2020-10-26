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ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Başkan Gürkan, Çakıcı’ya 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını hediye etti 

26 Ekim 2020 Pazartesi 18:19
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ÇAKICI’DAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Cezaevinden tahliye olduktan sonra gündemden hiç düşmeyen Alaattin Çakıcı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Alaattin Çakıcı’nın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan’ın yaptığı açıklamada, bu anlamlı ziyarette aynı zamanda Alaattin Çakıcı’nın yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan’ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını da Alaattin Çakıcı’ya makamında hediye ederek birde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Önce Vatan Gazetesi

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ÇAKICIDAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARETAlaattin çakıcı
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