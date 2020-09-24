ÇAKICI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR 

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabı Twetter’dan yaptığı açıklama şöyle ;

Bir evvelki yazımda bahsettiğim gibi Cumhuriyet tarihimizin yurtiçi ve yurtdışı üst aklın ülkemiz ile ilgili Dünya hep bir ağızdan devletimizi kuşatmak istemektedir, ne yazık ki kapalı kapılar ardından Cumhur ittifakına zarar vermek için bazı kurumlarda hala Fetö’ye hizmet edenler boş durmuyor mu. ? Amaçları Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakı’nın bozulması. Bu zorlu süreçte Türkiye'yi kuşatmak isteyen küresel güçlere hizmet edenleri tarih affetmeyecek.

2023'ten evvel yeni bir oyun kurmak istediklerini biliyor musunuz.?

2023'ten evvel yeni bir oyun içerisinde olan muhalefet AK parti döneminde Fetö bağlantılı bazı çevreleri korumaktadır. AkParti’li gibi görünüp Devlete zarar verenleri oto kontrol sistemi ile gelişen teknolojide her şey kayıt altına alınmıştır. Eğer size doğru bilgi veriyorlarsa Sayın Devlet başkanımız ya bunları bilip zamanını bekliyor, ya da yanlış bilgilendiriliyor.

Bu yazımdan rahatsız olup bana zarar vermek isteyenlere buradan sesleniyorum…

Kurduğunuz oyuna çomak soktuysam, yaşadığım yeri de biliyorsunuz ve her gün sokaktayım. Kullanacağınız kişiler ister PKK'lı olsun ister DHKP-C’li olsun, ister dinci militanlar, ister deşifre olmamış kurumlarda Fetö'cüler. Ne siz ne kullanacağınız kiralık katiller benim için hiç önemli değil.

Sayın Devlet Başkanım Cumhur ittifakından birlikteliğinizi sakın bozmayınız

Batı ve onlara köpeklik yapanların tek isteği bu. 15 Temmuz'u unutmayınız, katiliniz arkanızda duruyordu. Toplumda Cumhurbaşkanı’nın danışmanıyım diyen bazı kişilerin, size zarar verdiğini biliyor musunuz?

Bu dünyaya adam gibi geldim, adam gibi ölmekte şerefimdir.

Katilim kim olursa olsun, şahsınıza Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı olan, Dünya Türklerinin Efsanevi Lideri Sayın Bahçeli'ye ve aziz Türk milletine saygılarımla arz ederim.

Alaattin Çakıcı