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Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi

17 Ekim 2020 Cumartesi 10:51
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Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi

Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Bodrum'da bir araya geldi.Çakıcının Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan'ın yaptığı açıklamada ; 

Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken,  Alaattin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Bodrum'da bir araya geldiğini ve  İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte 'fotoğraf' verdiler. 

Bodrum Yalıkavak Marina'da bir araya gelen dört ismin birlikte verdiği fotoğrafı, Çakıcı'nın yakın dostlarından Üzeyir Çakmaktaş Twitter hesabından paylaştı.

Çakmaktaş paylaşımında "Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen,zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız:Alaattin Çakicı,Mehmet Ağar,Engin Alan,Korkut Eken." diye yazdı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.10.2020 10:54
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