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BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:42
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 27 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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