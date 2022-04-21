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Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok

21 Nisan 2022 Perşembe 12:50
Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok

BURSA - Bursa'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP’li saldırının faillerinin bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi. Bu arada durumu ağır olan infaz koruma memuru Ruhan Erdem ile 11 yaralının hastanede tedavisi devam ediyor, 1 yaralı ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Cezaevine personel taşıyan servis otobüsü, Yenikaraman Mahallesi yakınlarından geçerken aydınlatma direğinin dibine yerleştirilen el yapımı bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, evli ve 3 çocuk babası olan infaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olurken, 13 personel yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem, şehir hastanesinde ameliyata alındı. Patlama sonrası helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya gelip, patlamanın yaşandığı yerde inceleme yapıp, hastanelerde yatan yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu ve Bozdağ, cenazesi Ağrı'ya gönderilen Cengiz Yiğit için adliye önünde yapılan törene katıldıktan sora Bursa'dan ayrıldı.

‘BOMBANIN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR’

Patlamanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma ve inceleme devam ediyor. Sabaha kadar çalışan polis ekipleri çevrede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi. DHA'ya açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi. 

Bu arada, olayda kullanılan el yapımı bombanın ne tür olduğu, nasıl yapıldığı ve kullanılan malzemelerin temininin nereden sağlandığı konusundaki araştırma devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem’in tedavisinin Bursa Şehir Hastanesi’nde sürdüğünü, diğer yaralılarından 11’inin tedavisinin devam ettiğini ve 1 kişinin ise servisteki tedavisinin tamamlandığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Valisi CanbolatSaldırıBursa
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