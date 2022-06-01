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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

01 Haziran 2022 Çarşamba 13:06
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bursa Uludağ Üniversitesi’ne  bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlanda yeralan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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