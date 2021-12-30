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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

30 Aralık 2021 Perşembe 10:37
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa Uludağ Üniversitesi, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi 13.01.2022 Perşembe’dir. Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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