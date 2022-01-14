BURHAN AKDAĞ: "Geçmiş olsun Baharcığım... Dualarımız seninle..."

Bahar'ımız Bahar Öztan Altuniza’de Acıbadem Hastanesi'nde bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi. Prof. Dr. Bilgi Baca’nın sihirli parmakları ve Demet Çetin’in yoğun ilgisi Gamzeli güzelimizi rahatlattı. Bahar’ımıza iyi enerjimizi eksik etmeyelim…

Bodrum’a yerleşen Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, rahatsızlığının yeniden nüksetmesi nedeniyle İstanbul’a geldi bu sabah acilen ameliyata alındı. Bahar Öztan'ı oğlu Yiğit de annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgi Baca, sanatçının ameliyatının düşündüğünden rahat geçtiğini tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Burhan Akdağ