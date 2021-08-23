Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1459.33
ALTIN
490.00
DOLAR
8.4422
STERLİN
11.5930
EURO
9.9183
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
DSİ'den personel alımı
DSİ'den personel alımı
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:39
10 Okunma
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31, 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için basın ilan kurumu ilan.gov.tr adresine tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
DSİ'den personel alımı
DSİ'den personel alımı
Osman Yıldız Kimdir?
Osman Yıldız Kimdir?
Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi
1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi
MİT'ten Sincar'da operasyon; sözde genel sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da operasyon; sözde genel sorumlu etkisiz hale getirildi
 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 4 sanık yakalandı 
 28 Şubat davasında yakalama kararı: İstanbul'da 4 sanık yakalandı 
Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
TEKZİP METNİ
TEKZİP METNİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma