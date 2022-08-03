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Burcu Özberk'ten kötü haber! Aylardır tatildeydi!

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hayranlarını kahretti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54
Burcu Özberk'ten kötü haber! Aylardır tatildeydi!

Haber sitelerinin magazin haberleri kategorisinde adı düşmeyen ve her geçen gün hayran kitlesini artıran son olarak FOX TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam isimli dizide rol alan Burcu Özberk dizisi final yapınca kendini tatile atmıştı.

Endonezya’nın Bali Adası’nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü.

Türkiye’ye döndükten sonra tatiline kaldığı yerden devam eden Burcu Özberk, paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aylardır tatilde olan güzel oyuncudan sonunda kötü haber geldi.

"ŞAŞIRIYORDUM"

Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Hiç coronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum :) Testim pozitif çıktı… ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış. Kendinize dikkat edin"

Kaynak: bolgegundem.com

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Anahtar Kelimeler:
HaberMagazin HaberleriFox TvBurcu Özberk
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