BULTÜRK’ÜN BULGARİSTAN GEZİLERİ

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

“VARNA, DOBRİÇ ve BALÇİK” kentlerini kapsayan geziye katılanlar yaşadıkları duygusal anları büyük bir mutluluk ve heyecanla anlatıyorlar. Bulgaristan’ın Varna, Dobriç ve Balçık bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın, BULTÜR’ün “Dünden Bugüne Paylaşım” projesi kapsamında düzenlediği gezi dolayısıyla gelenleri, mehter marşları ve Plevne savunmasıyla tarihe geçen Osman Nuri Paşa’mız için bestelenen Plevne Marşı’ya karşılamaları duygusal anların yaşanmasına neden olmuştur.

BULTÜRK Başkanı Rafet Ulutürk, Bulgaristan yolunda yaptığı konuşmada, sosyal ve kültürel amaçlı “Dünden Bugüne Paylaşım” projesinin hedefleri şöyle anlattı:

“Değerli Bulgaristanlı hemşerilerimiz ve saygın Türk Dünyası sevdalısı dostlarım.

Bu gün sizlerle evladı fatihanlar yurdumuz Bulgaristan’ın kadim şehirlerinden olan VARNA başta olmak üzere kısaca “DOBRUCA BÖLGEMİZİ” BALÇIK ve DOBRİÇ şehirlerimizi ve evladı fatihan torunlarını ziyarette bulunacağız.

Ziyaretlerimizin asıl amacı, T.C. Devletimizin İÇ ÎŞLERİ BAKANLIĞI nezdinde, Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ortaklığı ve himayelerinde düzenlemiş olduğumuz “DÜNDEN BUGÜNE PAYLAŞIM” projemize istinaden Kültürel seyahatlerimize devam ediyoruz.

Bu seyahatlerimiz kapsamında Türkiye, Bulgaristan devletlerimiz ve tarihi verasete dayalı akraba olan vatandaşlarımızın birbirleriyle, şahsi menfaatler dışında, milli menfaatlerine önem vererek sosyolojik, kültürel, ekonomik olduğu kadar bölgemizde stratejik öneme sahip bir güç olmalarına yardımcı olmak asıl amacımızdır.

Bugün Bulgaristan’ın dışında Türk Dünyası sevdalılarımızın da hayli fazla olduğunu görüyorum bu vesileyle büyük sevinç ve haz duyarak Seyahatimize katılım sağlayarak destek veren siz dostlarımıza BULTÜRK ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Öncelikle sizleri hem köklü bir Bulgaristanlı, hayatının yarısını da ana-vatanımız Türkiye’de geçirmiş bir soydaş, kardeşiniz olarak; Bulgaristan’ın Özgürlük Savaşçısı, hayatının 25 yılını hapislerde ölüm kamplarında geçiren yüce gönüllü Büyüğümüz Nuri ADALI’nın, dünyayı kolları ile kaldıran Naim SÜLEYMANOĞLU’nun, Güreş minderlerinde sırtı yere gelmeyen Koca YUSUF’un, BAYRAK şairimiz büyük dava adamı Arif Nihat ASYA’nın ve son dönem yazar şairlerimiz Ömer Osman ERENDORUK ve Recep KÜPÇÜ’nün memleketi olan Bulgaristan da sizleri ağırlamaktan onur ve şeref duyarım.”

BULGARİSTAN’DAKİ YAVRULARIMIZI SEVİNDİRDİK

BULTÜRK’’ün “DÜNDEN BUGÜNE PAYLAŞIM” projesi kapsamındaki Bulgaristan gezisine katılanlar, Bulgaristan’ın teminatı olan “evladı fatihan torunları” öğrenci evlatlarımıza eğitim ve öğretim hayatlarında kullanacakları eğitim araç gereçleri ile birlikte çeşitli oyuncaklar armağan ettiler.

“VARNA, DOBRİÇ ve BALÇİK” kentlerinde eğitim gören evladı fatihantorunlarılarının ve öğretmenlerinin gösterdikleri ilgi ve sevgi Türkiye’den gidenleri çok mutlu etti.

GEZİNİN İLK DURAĞI: BALÇIK

“Dünden Bugüne Paylaşım” projesi kapsamında DOBRUCA bölgesinde yapılan kültürel ve sosyal amaçlı gezi, Bulgaristan’ın Karadeniz sahilinde bulunan Varna şehrinin 42 km kuzeyinde bulunan küçük, ama tarihi dokusu ve geçmişiyle Bulgaristan in önemli yerleşkelerinden biri olan Balçık kentinden başladı.

Balçik, Karadeniz’in kenarında eşsiz bir güzelliğe sahip bir kent. İnsanları da çok sıcakkanlı ve konukseverdi. Çağdaş bir planlamayla düzenlenmiş botanik bahçesi, tarihi güzelliklere ve Karadeniz’e nazlı nazlı bakarak göz kırpıyordu.

Tarihi geçmişine tanıklık eden sessiz Yuva Sarayı cami ve kiliseyi bünyesinde bir arada barındırıyordu. Tarihi cami bölümünün 30 yılı aşkın bir zamandır bağımsızlığı ve itilmişliği ziyaretçilerin üzülmelerine neden oldu.

BALÇIK’TAN DOBRİÇ’E

BULTÜRK ekibi Balçık kentinden sonra, Dobruca bölgesinin önemli bölgelerinden DOBRİÇ e geçtiler.

Osmanlı döneminde inşa edilen Türk Mahallesi’nde bulunan 5 cami, 3 okul, 1 han ve Esma Sultan tarafından yaptırılan hamamı ile 3 çeşmeye sahip olduğu bilinen DOBRİÇ’te bu eserlerin çoğunun kültürel soykırıma uğrayarak ortadan kaldırılmış olması çok üzücüydü.

BULTÜRK ekibi, bu soykırımdan kurtularak günümüze ulaşan eserlerden tarihi Osmanlı çarşısındaki dükkanları ziyaret ederek hediyelik eşyalar satan esnafla görüştüler, sohbet ettiler.

SON DURAK VARNA

BULTÜRK ekibinin Dobruca bölgesindeki en önemli uğraklarından biri de, uğruna meydan savaşları verilen gazi şehir Varna’ydı. Osmanlı’nın Balkanlarda ilk fethettiği kentlerden biri olan Varna, İslam öncesi ve sonrası olmak üzere önemli tarihi miraslara ve kalıntılara sahip tarihi bir yerleşim birimidir.

Varna Muharebesi veya Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristan’ın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır.

Osmanlı tarafından fethedildikten sonra İslam dininin de insana vermiş olduğu hoşgörü ve özel muamelata sahip Padişahlar ve devlet adamlarının engin hoşgörü ve “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN“ ilkesine bağlılık ve gerekliliğe dayanarak günümüzde Bulgaristan in en büyük, Avrupa’nın ise en büyük ve önemli kiliseleri arasında yer alan merkezdeki kilise Osmanlı döneminde inşa edilerek Hıristiyan nüfusun kimliklerini savunarak inançlarını özgürce yaşamaları amacı ile Osmanlı Devleti tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde de bölgenin ve Bulgaristan in en önemli kiliselerinden biri olarak ilk günkü gibi hizmetine devam etmektedir.

BLTÜRK ekibi gezisine ecdat yadigârı olarak Bulgara bahşedilmiş olan kiliseden sonra yine ecdat yadigarı Sultan Abdülaziz tarafından 1876’da yaptırılan Aziziye Camii’ni ziyaret etti, şehir merkezinde bölge sakinleri ile güncel konular hakkında sohbet ettiler.

Bulgaristan gezisinin son durağı olan Medovets /Sarıkovanlık köyüne akşamın geç saatlerinde ulaşan ekibi, gece olmasına rağmen, köy ihtiyar heyetinin ve köylülerin şanlı ecdadımızın sefer müzikleri olan mehter marşları ve Plevne Marşı ile karşılaşmaları oldukça manidar ve anlamlıydı.

Türkiye’den giden ziyaretçiler, ihtiyar heyeti ve köylülerin de destekleri ile ihtiyar heyetinin uhdesinde bulunan halk evinde köyde yaşayan ve eğitimlerini devam ettiren tüm öğrenciler, öğretmen ve öğrenci aileleri ile tanışıp kucaklaştılar.

BULTÜRK’ün “Dünden Bugüne Paylaşım” projesi, tarihi ve kültürel bağları olan iki komşu ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesini, Avrupa’nın geleceğinde söz sahibi olmalarını hedefliyor.

BULTÜRK’ün “dünden bugüne paylaşım” projesi kapsamında Bulgaristan’a düzenlediği kültür alışverişi gezileri devam edecek.