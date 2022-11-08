BULTÜRK KONFERANSLAR DİZİSİNİ BAŞLATTI

VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

İlk kurulduğu 2003 yılından bugüne, 20 yıllık süreçte, kardeş ülkeler ve özellikle Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirmek, Bulgaristan kökenli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla çeşitli konularda çalışmalar gerçekleştiren, etkinlikler düzenleyen BULTÜRK DERNEĞİ, bundan böyle çalışmalarına, Beyazıt’taki yeni yerleşkesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde sürdürecektir.

Bayrampaşa’daki merkezini Beyazıt’a taşıyan BULTÜRK Derneği, mütevazi bir sivil toplum kuruluşu olduğu halde, inanmış, fedakar kadrosuyla her kesimdeki vatandaşların taktirini kazanan çok başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş, Bulgaristan kökenli vatandaşları çeşitli vesilerle biraraya getiren etkinlikler düzenlemiştir.

BULTÜRK, kurulduğu 2003 yılında Rafet ULUTÜRK’ün üye olduğu DTGB (Dünya Türk Gençler Birliği) teşkilatına üye oldu. 2004 yılında BULTÜRK “BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ” Gazetesini yayınladı ve Bulgaristan Türkleri ve tüm Türk Dünyası’na Bulgaristan’ın tanıtılmasını sağlamak için Prof. Dr. Hayati DURMAZ Başkanlığında “BULGARİSTAN STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİ” (BGSAM) kurdu.

Bulgaristan’da yapılan genel, yerel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Türklerin de aday olmalarını ve seçilmelerini sağlamak amacıyla Bulgaristan kökenli vatandaşlarımızın oy kullanmalarını sağlamıştır.

BULTÜRK, yapmış olduğu bu iyi niyetli çalışmalardan dolayı Bulgaristan Parlamentosu tarafından, tarihinde bir ilk olarak, yaklaşık 30 kişi kadrosu ile Bulgaristan Parlamentosu’nda ağırlanarak çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

BULTÜRK Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan vatandaşlarının haklarının korunması kollanması yönünden hareketle, Bulgaristan’da mevcut problemlerden arazi, vakıflar ve mezarlıklarımız ile ilgili gündeme taşımış ve çözüm önerileri sunmuştur.

BULTÜRK Bulgaristan’da ve Türkiye’de yapmış olduğu basın açıklamaları ile yıllardır azınlıklara yapılan eziyet işkence ve sindirme politikalarının yanında, Türklerin kadim şehri Kırcı Ali’nin merkezinde bulunan saat kulesinden günün her saatinde çan sesleri eşliğinde Türklere hakaret edilmesini şiddetle protesto etmiştir.

BULTÜRK, Bulgaristan’ın Jivkov sonrası demokrasi ile tanıştığı süreçte yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Türklerin de seslerinin duyurulması amacıyla, kendi gücü çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda, Bulgaristan tarihinde ilk defa bir Türk’ü Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamış ve yapılan seçimlere 50 bin oy almasını sağlamıştır.

2 Ekim 2022’de Bulgaristan’da yapılan seçimlere BULTÜRK’ün aktif olarak katılmaması nedeniyle, 6 ay önce yapılan seçimlerde Türkiye’den 93 bin kişi oy kullandığı halde, 2 Ekim’de oy kullananların sayısı 51 bine gerilemiştir.

BULTÜRK yıllardır savunduğu gibi, 21. Yüzyıl’ın Türk asrı olacağına inanmış olduğundan, bu konudaki gelişmeleri geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla, “TÜRK YOLU DERGİSİ”ni hayata geçirerek insanlığın hizmetine sunmuştur.

ÜCRETSİZ BULGARİSTAN GEZİLERİ

Bu adres değişikliği BULTÜRK Derneği’ne güç katarak, Bayrampaşa ilçemizden sonra İstanbul’umuzun daha kolay ulaşılır tarihi semtinde hizmetlerine devam edecektir. BULTÜRK yeni yerleşkesinde de, bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalarına ilaveten, Türk Dünyasına gönül veren tüm insanları “DÜNDEN BUGÜNE PAYLAŞIM” projesi kapsamında Bulgaristan’a götürülerek, Bulgaristan’ı yakından görüp tanımalarını sağlamak amacıyla, ücretsiz olarak Bulgaristan gezileri başlatmıştır.

BULTÜRK KONFERANSLAR DİZİ BAŞLADI

BULTÜRK yeni yerleşkesinde kuruluşundan bu yana yapmış olduğu konferansların ilkine “21 YÜZYILIN MEDENİYETLER ARASI MÜCADELESİ VE TÜRKİYE” konulu konferansı ile Sayın İbrahim ufuk KAYNAK hocamızı Türk Dünyası sevdalıları ile buluşturdu.