BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

BULTÜRK yöneticileri ve Bulgaristan kökenli Türk vatandaşları, Türkiye’nin Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana izlediği Bulgaristan politikası konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getirdiler ve 2 Nisan’da yapılacak Bulgaristan seçimlerinden ne gibi sonuçlar beklediklerini ve bu konuda neler yapılabileceğini ifade eden ufuk açıcı konuşmalar yaptılar.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi’ndeki BULTÜRK’ün Genel Merkezi’ndeki aylık değerlendirme toplantısına Bayrampaşa, Bağcılar, Kâğıthane, Bahçelievler, Arnavutköy, Sefaköy, Silivri olmak üzere ve İstanbul'un tüm ilçelerinden yoğun bir katılım vardı. Güncel bir konu olduğundan, ağırlıklı olarak, 2 Nisan’da Bulgaristan’da yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin görüş ve düşünceler dile getirildi.

BULTÜRK BAŞKANI ULUTÜRK: “BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİYİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan BULTÜRK Rafet ULUTÜRK, derneğin kuruluşundan itibaren, Bulgaristan’daki Türklerin ve çeşitli dönemlerde, çeşitli nedenlerle Türkiye göç etmek durumunda kalmış Bulgaristan kökenli Türklerin hak ve hukuklarını savunmaya çalıştıklarını, bu konuda izlenmesi gereken politikalar konusundaki görüş ve düşüncelerini ilgili makamlara ilettikleri anlattı.

2 Nisan’da Bulgaristan’da yapılacak seçimlerin ik ülke ilişkileri açısından da çok öneli olduğunu, burada oy kullanma hakkıa sahip Bulgaristan kökenli vatandaşlarımızın seçim günü mutlaka sandığa giderek oy kullanmaları gerektiğini söyledi.

BGSAM GENEL SEKRETERİ: “GAZETEMİZİN 189. SAYISININ YANI SIRA 133 KİTAP YAYINLADIK”

Ardından BGSAM Genel sekreteri, BULTÜRK ve BGSAM'ınbüyük bir özveriyle çalışarak, çok kısıtlı imkân ve koşullara rağmen gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı.

BULTÜRK’ÜN “BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ” Gazetesi Şubat 2023 itibari ile189. sayısına ulaştığını belirterek, BGSAM'nın çıkardığı kitapların an itibariyle toplamda 133 olduğunu ve yapılan hizmetlerin bundan böyle de kitaplar halinde Türk Dünyası’na ve Dünya kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Ayrıca, her hafta sonu, Beyazıt’taki BULTÜRK Genel Merkezi’nde üyeleri ve tüm Türk Dünyası sevdalılarına güncel konularda konferanslar gerçekleştirildiğini özellikle vurguladı.

METİN KARAN: “SESİMİZİ DUYURMALIYIZ”

BULTÜRK’ÜN kadim ve cesur yöneticilerinden, "HARAÇCI BELDESİ" kurucu Belediye Başkanı Sayın, Metin KARAN’ın ufuk açıcı, yönlendirici ve birlik beraberlik vurgulu konuşması sonrasında, toplantıya katılan üyelerden 30 kişi söz alarak, BULTÜRK olarak neler yapılabileceği ve neler yapılması gerektiği konusundaki görüş ve düşüncelerini anlattılar

Toplantının soru-cevap bölümünde söz alan katılımcıların en fazla odaklandıkları konulardan birisi de, Bulgaristan siyasetçilerinin Türkiye'de yaşayan Bulgaristan kökenli Türk vatandaşlarının anayasal haklarına gereken ilgiyi göstermedikleri konusuydu.

Toplantıda söz alan üyeler, Bulgaristan'da tüm siyasi partilerin, Türkiye'den çeşitli nedenlerle ülkelerine gidenler için belediyelerde bir birim kurmalarını gerekli olduğunu, bu insanlara Bulgaristan’da yardımcı olacak, doğru yol gösterecek kimsenin olmadığını dile getirdiler; bu konuda yaşadıkları mağduriyetleri anlattılar. .

Toplantının son bölümünde, Türkiye’de14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Parlamento seçimlerinde, Meclis’te Bulgaristan kökenli vatandaşlarımızın görüş ve isteklerine ilgi gösterecek temsilciler gönderebilme konusunda izlenecek yol haritası gündeme geldi. Öneriler ve yapılması gerekenler konuşuldu.

İstanbul’dan başlayarak Türkiye’de yaşayan Bulgaristan Türklerinin nüfusunu da ortaya çıkardıklarını ve bunları bir an önce biraraya getirerek lobicilik faaliyetlerinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan Yönetim Kurulu ve istişare toplantısı sonunda, Bulgaristan ve Türkiye’de yapılacak seçimlere ilişkin alınan karaları hayata geçirmek üzere bir komisyon kuruldu.

TBMM'de gerektiği kadar Balkan kökenli temsilcimizin olmadığını ve bu eksikliğin 14 Mayıs seçimlerinde mutlaka giderilmesi konusunda sonuç alıcı çalışmalar yapılması ve siyasi partilerle acilen iletişime geçilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda,karara bağlanan görüş ve önerilerin hayta geçirilmesi konusunda Genel Başkan ve yönetim kuruluna yetki verilmesi de oybirliği ile kabul edildi.

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK’üntoplantıda yaptığı konuşmanın özeti:

Değerli arkadaşlar,

Samimi katılım, destek ve çabalarınız, birliğimize güç, çabalarımıza enerji ve öngörülerimize değer katmaktadır. Yıllardır Türkiye devletinin Bulgaristan’a bakış, strateji ve politikalarını yönlendirmeye çalışan ve maalesef milli ruhtan yoksun odaklarla mücadele ediyoruz.

Sizlerin de bildiği üzere; devletin politika ve siyaset üreten birimleri doğru politikalarımıza, öngörülerimize muhatap bir şekilde bizi dikkatle dinlemeye, çabalarımızı samimi bir gözle izlemeye ve sürdürülebilir olması açısından desteklemeye başladı.

Biz Bulgaristan’da her seçim öncesi seçim politikaları açısından seçmenlerimizin duygu düşünce ve derneğimizin öngörülerini her platformda yüksek sesle dillendirmemize rağmen, uzun süre bizi negatiflikle suçladılar. Fakat yılmadık bizler her zaman hep gerçekleri en doğruları bıkmadan söylemeye devam ettik. Zaman bizi hep haklı çıkardı. Uyardıklarımız tek tek yaşandı ve artık herkes susup bizi dinlemeye başladı. Bu gün söylediklerim, her zamankinden daha önemle değerlendirildiği için, daha çok çalışmamıza ihtiyaç var.

Tabiri caizse daha önce "köpeksiz köyde değneksiz dolaştılar". Bizi çantada keklik gördüler. Ama görüldüğü üzere durumun ciddiyetini, Bulgaristanlı seçmeni ve Türk’ün gücünü hafife alanlar bu gün her zamankinden daha fazla bizim yolumuza doğru yönelmekteler.

Soydaşlarımız için mücadelemizde hep haklı çıkmaktan yorulduk.

Biliyoruz ki,tecrübemiz tam, rotamız doğru. Biliyoruz ki artık, devletimizin değerli ilgileriyle yelkenlerimizin rüzgârı eksik olmuyor. Bize de bu durumda, tekneyi doğru limana devirmeden sürmek kalıyor.”

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

“Bizden seçimde destek olmamız söyleniyor ve bekleniyor. Kendilerine sunduğumuz seçmen beklenti ve taleplerini görmezden gelen Bulgaristan’da partilere oy vermek için nasıl samimiyetle soydaşlarımıza sandığı işaret edelim. Sesini duyuramayan, her seçim döneminde hatırlanıp sonrasında daha kötüsüyle karşılaşan vatandaşlarımıza bu şartlarda inandırıcı söylemlerde bulunmamız öncelikle kendimize, ilkelerimize saygısızlık olacaktır. Güç her zaman halkındır. Halkın oyu olmadan partiler hiçtir.

Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü haklıyız, çünkü güçlüyüz ve çünkü kendimiz için değil Türk milletinin davasının derdindeyiz. Bu halkın derdi ile dertli olmayanları halk da dinlemiyor.

Sizler sayesinde mücadelemizin artarak devam edeceği inancıyla, Yanlı tarafa bakanlara; ‘BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN’ demeye devam edeceğiz.”