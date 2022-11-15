Buk Beauty - Profesyonel Protez Tırnak

Protez tırnak, manikür ve nail art yaptırmak tırnakların daha bakımlı, estetik ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Protez Tırnak Manikür Hizmeti Nedir?

Ellerinin güzel alımlı hoş bir görünümle dikkat çekmesini isteyen bakımlı kadınların el güzelliğinde ilk yapmaları gereken güzel bir manikür sonrasında protez tırnak yaptırmak olacaktır.

Protez Tırnak Kimlere Uygulanır?

Protez tırnak genellikle tırnak sorunları olan, tırnaklarını yiyen, sıklıkla manikür yaptırmayan, tırnak arası kısa ve olduğundan daha uzun görünümlü tırnaklara sahip olmak isteyen kişilerde uygulanır.

Protez Tırnak Nasıl Yapılır?

Protez tırnak yapılacak tırnağın üstüne tırnağı koruyacak olan koruyucu maddeler uygulanır, daha sonra bu koruyucu maddenin üzerine jel akrilik ya da dipping malzeme sürülerek protez tırnak tırnağa eklenir.

Protez Tırnak Ne Kadar Kalıcı?

Protez tırnağı kullanacak olan kişinin tırnağının uzama hızına göre ortalama 3 ile 4 hafta sürmektedir.

Protez Tırnak Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Tırnak üstüne uygulanan protez tırnağı uzun süre kullanabilmek için tırnağın kimyasalla temas etmesine önlemek, tırnağa metal tırnak makası kullanmamak ve tırnaktaki ojeleri çıkarırken aseton kullanmamak gerekmektedir.

Manikür Nedir?

Tırnakların hoş, güzel ve sağlıklı bir görünüme sahip olabilmesi için yaptırılan bir bakım türüdür. Manikür işlemi tırnakların ölü deriden kurtulup sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Manikür Nasıl Yapılır?

Tırnaklara manikür uygulaması yapabilmek için ilk önce tırnaklarınızın temizlemekle başlanmalı. Daha sonra manikür yapılacak eller suyun içinde bekletileceği için manikür suyu hazırlamak gerekir. Tırnak etleri yumuşadıktan sonra eller kurulanır ve et itici yardımıyla tırnak etleri geriye doğru itmeye başlanır.

Sonra geriye itilmiş olan etlerin yumuşaması için manikür tırnakların diplerine ve kenarlarına nemlendirici krem sürülür. Nemlendirici krem etleri yumuşattıktan sonra eller manikür suyunda bekletilir. Daha sonra tırnak etleri kesilir ve ölü derileri alınır. Son olarak törpü yardımı ile tırnaklar şekillendirilir ve oje sürülür.

Manikür Yaptırmak Sağlıklı Mıdır?

Manikür yaptırırken kişiye özel manikür aletleri ya da tek kullanımlık manikür seti alarak bunlar kullanılmalıdır. Başka kişilerle birlikte kullanılan manikür aletleri bakteri bulaşmasına, viral enfeksiyonlara ve mantar oluşumunda risk oluşturmaktadır.

Manikür Makası İle Temizleme İşlemleri Nelerdir?

Tırnak çevresinde oluşan ve geriye doğru İtilen et çok fazla ise manikür makası ile bu etlerin fazlalıkları kesilebilir.

Nail Art Nedir?

Nail Art kadınların tırnaklarının daha güzel, alımlı ve hoş bir görünüme sahip olabilmesi için kendi zevklerine göre tasarladıkları farklı oje renkleri ile tırnaklarını istedikleri şekilde dizayn ederek süsledikleri bir uygulama şeklidir. Yani kısacası tırnak süsleme sanatı diyebiliriz.

Nail Art Nasıl Yapılır?

Tırnaklarınıza nail art yapmadan önce tırnakların ön bakımı yapılmalıdır. Daha sonra tırnağa baz oje sürülür. Bu sayede ojenin rengi daha iyi verilir. Tırnağa sürülen baz oje kuruduktan sonra süsleme işlemine başlanır. Bu işlemde pigmentli ojeler tercih edilebilir. Tırnak üstüne yapılacak olan süslemeler için çeşitli boyutlarda fırçalarla çiçek, böcek, kelebek gibi desenler ile tırnaklar süslü hale getirilebilir

Nail Art Kimlere Uygulanır?

Bu uygulama tırnaklarının bakımlı güzel görmek isteyen süslü olmayı seven her yaşta kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Nail Art Modelleri Nelerdir?

Nail Art süsleme ile tırnaklarını süslemek isteyen kadınların en çok tercih ettiği modeller çiçekli desenler, çizgiler ve stickerlar yer almaktadır.

Nail Art Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nail Art yapılan tırnağın süsünün bozulmaması için tırnağı dış etkenlerden korumak gerekir.

El ve tırnak bakımına önem veren kadınların sıklıkla tercih ettikleri işlemler nail art uygulamaları ile ellerinin bakımlı ve şık görünmesini sağlarlar.