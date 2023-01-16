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"Bu besleme teröristlerin, Fransa’daki gibi İsveç’e de çok büyük faturalar ödetmesi kaçınılmazdır"

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, İsveç’de yaşanan, teröristlerin yapmış oldukları olaylar üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:19
"Bu besleme teröristlerin, Fransa’daki gibi İsveç’e de çok büyük faturalar ödetmesi kaçınılmazdır"

Fişenk yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Terör örgütü PKK yandaşlarının, İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını ve ülkemizi hedef alan saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Bir taraftan İsveç’in NATO üyelik girişimleri için Türkiye’ye teröristler konusunda verdiği sözler söz konusuyken, diğer bir yandan terör örgütlerinin ülkelerinde bu tür Türkiye’ye yönelik terör olayları girişimlerine göz yummasının kabul edilmesi Türk Milleti tarafından imkansızdır.

Bu kurgulu alçakça eyleme İsveç’in göz yumması, İsveç’in sadece üyeliğini alana kadar ki Türkiye’yi kandırmaya yönelik oyunun net ortaya çıkmasıdır. Bu vesile ile bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyelikleri konusunda ki Türkiye tarafından öne sürdüğü teröristleri barındırması, onlara eylem alanı açması hakkındaki haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyunun önüne koymuştur.

Sözde Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na bu tarz bir aşağılık eylemin gerçekleştirilmesi bu klişe cümlenin ne kadar lafta kaldığının bir belgesidir.

Teröristlerin cirit attığı kafalarına göre hareket ettikleri hiçbir engelleme ve müdahale görmedikleri bir ülke durumuna düşürülen İsveç, müttefiklik ruhuna da, NATO kurallarını da, insan haklarını da adeta yok saymıştır. İsveç’ten derhal bu alçak terör eylemini gerçekleştirenleri derhal tespit etmesini ve hukuk önünde gerekenin yapmasını, diğer Nato ve Batı ülkelerinin de bu olaya tepki göstermesi elzemdir.

Türkiye ve Türk vatandaşları olarak bunu acilen bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki, himayeniz altındaki bu besleme teröristlerin gerçek yüzünün Fransa’da görüldüğü gibi, bir gün aynı şekilde sizide çok büyük faturalar ödetmesi kaçınılmaz sonunuz olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklı terörle mücadelesinde ve teröre destek veren her unsurla gerek yurt içerisinde ve gerekse yurt dışında bu terör örgütlerinin arkalarında hangi güç, hangi ülkelerin olduğunu bakmadan, her türlü koşullarda mücadele etmeye devam edecektir. Tarih tekerrürden ibarettir mutlaka bu yapılanların hesabını görecek Dünya kamuoyu vicdanı terör sevicilerine ve teröristlere galip gelecektir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gazeteciler DerneğiAdnan Fişenk
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