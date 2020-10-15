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BOĞAZIN İNCİSİ SHINE PORTAXE’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Boğazın en gözde yerinde Lütfü Sapmaz’ın sahibi olduğu, SHINE Portaxe davetle kapılarını açtı

15 Ekim 2020 Perşembe 14:05
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BOĞAZIN İNCİSİ SHINE PORTAXE’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

İSTANBUL- Boğazın en gözde yerinde Lütfü Sapmaz’ın sahibi olduğu, Emrah Coşkunses, Yılmaz Duman ve Furkan Baysal’ın işletmeciliğini yaptığı SHINE Portaxe, önceki akşam gerçekleştirilen muhteşem bir davetle kapılarını açtı.

Açılışa, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Ege, Ceylan Pirinçcioğlu, Buse Bayındırlı, Zühre-Mehmet Dalmaz ve Elif-Murat Ergin gibi magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

Yeni nesil modern meyhane anlayışı ile İstanbul boğazının muhteşem manzarasında ışıldayan SHINE Portaxe, haftanın iki günü ünlü isimlerin canlı performansı, kış bahçesinde düzenleneceği happy hourlar ve Türkçe 80’ler ve 90’lar konsepti ile misafirlerini ağırlayacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 250 kişiye hizmet verecek olan SHINE Portaxe, Türk ve dünya mutfağının harika lezzetleri ile müdavimlerine ayrıcalıklı hizmet sunacak.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HINE PORTAXELütfü SapmazElif Hayvalı
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