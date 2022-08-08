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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:10
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere 209 adet sözleşmeli personel alacak.

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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