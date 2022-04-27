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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Boğaziçi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/trTR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak son başvuru tarihine kadar (16.05.2022) ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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