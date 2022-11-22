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Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak

22 Kasım 2022 Salı 13:41
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puanına göre 21 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversite'nin Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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