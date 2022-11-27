Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5...
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel

27 Kasım 2022 Pazar 19:20
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Eskiçeşme mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 22 Aralık 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi merkez bina toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili bilgi ve şartname, mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve satın alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Balkanlar’dan Anadolu’ya resim sergisi
Balkanlar’dan Anadolu’ya resim sergisi
Yerli Modugno olarak anılan turizmci şarkıcı Akbaşoğlu, Türsab temsilciliğine aday
Yerli Modugno olarak anılan turizmci şarkıcı Akbaşoğlu, Türsab temsilciliğine aday
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Menderes Özer: Bizler bize aktarılan aidatların emanetçisiyiz
Menderes Özer: Bizler bize aktarılan aidatların emanetçisiyiz
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول