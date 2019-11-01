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Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı

Bodrum'da, yasa dışı yollardan yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı

Bodrum'da, yasa dışı yollardan yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

01 Kasım 2019 Cuma 12:06
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Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı

MUĞLA - Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 04.50'de, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ekiplerince durdurulan lastik botta 8'i Suriye, 8'i Filistin, 3'ü Afganistan, 2'si Kongo ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 5'i kadın ve 3'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün ve saatte gelen başka bir ihbar üzerine de Bodrum'un Kargı Adası önlerinde Sahil Güvenlik botu ekiplerince durdurulan lastik botta 4'ü Kongo, 4'ü Pakistan, 1'i Gabon, 1'i Senegal, 1'i Burundi ve 1 Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 12 göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan 35 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumKaçak GöçmenYasadışı Yollarla
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