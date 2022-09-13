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BM Genel Kurulu Doğu Türkistan Soykırıma Karşı Harekete Geçmeli!

13 Eylül 2022 Salı 13:50
BM Genel Kurulu Doğu Türkistan Soykırıma Karşı Harekete Geçmeli!

HABER: Musa Abdulehed ER

Çin 1949 Doğu Türkistan’ı işgal ettikten bu yana Doğu Türkistanlılara yönelikasimile politikası uygulaya gelmektedir. Çin bu süreçteDoğuTürkistanlıların kimliğinin yok edilmesi, Doğu Türkistan’ınındemografik yapısının işgal güçleri tarafından değiştirilmesi ve bu kapsamda dil,din yasağı, serbest seyahat yasağı, doğum yasağı gibi yasaklarının yanı sıra, tarihi eserleri, camileri ve Doğu Türkistan’a özgün medeniyet sembolleri tahrip etmektedir. Çin bu tür politikaları sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş.

İşgal gününden bu yana Çin hükümeti asil toprak sahipleri olan Uygur ve diğer Türki halkları doğrudan öldürme, yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla soykırıma tabi tutmaktadır.2013 yılında başlayan Çin’in yeni soykırım politikası sonucu, Doğu Türkistan’da Çin tarafından inşa edilen 1200’dan fazla toplama kamplarında milyonlarca insan beyin yıkama, toplu tecavüz, Çinlileştirme, tıbbi deneyler, organ çalma ve çeşitli işkencelere maruz kalmaktadır. Bununyanı sıra aileleri parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri kendi çocuklarını eğitme ve dil kültürlerini tanıtma haklarından mahrum bırakma, ebeveynleri öldürülen yahut kamplara kapatılan çocukları Çinlilere zorla evlat olarak verme gibi vahşi cinayetlerle evrensel insan hakları beyannamesindeki tüm maddeleri hatta daha fazlasını ihlal ederek soykırım cinayeti işlenmektedir.Son 9 senede 20 binden fazla cami yıkılmış, din adamları ve aydınlar tutuklanmıştır ya da işkence edilerek öldürülmüştür.

Son günlerde Çin rejimi Doğu Türkistan’da “sıfır Covid” politikası kapsamında Çok sert karantina tedbirleri uygulamaktadır. Bölgeden gelen sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ghulja şehrinde insanların evlerinden çıkmaların tamamen yasaklandığını, halkın temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmadığı, kentte üretim ve günlük yaşamın tamamen durduğu, halkın açlığa terk edildiği ve bundan dolayı onlarca insanların evlerinde açlıktan vefat ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda karantina adı altında uygulana politikalar sonucu hastaneye veya herhangi bir tedavi yöntemine ulaşımı kesilerek, yaşlılar, hasta olanlar ve doğum yapacak kadınların sağlık sorunları yaşadığı ve Kovid’ten enfekte olanların hayatını kaybetmiş olasılığı olduğunu sosyal medya paylaşımlarına yansımaktadır.

Son olarak, Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, BM genel kurulunun yeni döneminde, BM genel sekreteriAntónioGuterres’ive BM insan hakları komitesiniDoğuTürkistan’dagerçekleşmekte olan bu soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmesini çağırıyoruz. Ayrıca BM genel sekreteriAntónioGuterres’den Doğu Türkistan için bir özel temsilci atamasını talep ediyoruz.  Bu minvalde yeniden seçilmiş BM İnsan Haklarıyüksek konseyi başkanıVolker TürkBey efendini eski BaşkanMichelle Bachelet ofisi tarafından yayınlanan raporda belirtilen Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini durdurmayayönelik verin tesviyelerin yerine getirilmesi için gerekli tüm çabalarını göstermesiniarz ediyoruz.  Ve BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi’nin yayınladığı raporun Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini nitelendirmekte eksik olduğu kanaatindeyiz ve yeni yönetim ofisinin Doğu Türkistan soykırım hakkında kapsamlı rapor yayınlamaya çağırıyoruz.

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