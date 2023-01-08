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Birecik Belediye Başkanlığından arsa satışı

08 Ocak 2023 Pazar 15:48
Birecik Belediye Başkanlığından arsa satışı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şanlıurfa ili Birecik Belediye Başkanlığı, Meydan mahallesinde bulunan 23 adet mesken ile Karşıyaka mahallesinde bulunan 1 adet arsayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı satacak.

İhale 1 Şubat 2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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