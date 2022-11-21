Tesettür giyimin ayrılmaz parçalarından biri olan şal modelleri, aynı zamanda her kadının gardırobunda yer alan aksesuarlar arasındadır. Birbirinden şık şal modelleri, en uygun fiyatlarla ve onlarca farklı tasarımla, Mooncorn sitesinden online olarak anında sipariş verilebilir. Farklı kumaşlarla ve renklerle tasarlanan tesettür şal modelleri özel günlerde ya da gündelik hayatta en sık kullanılan ürünlerdir. Farklı giyim kombileri ile uyum sağlayan şal modelleri, her mevsime uygun olan kumaş türleri ile üretilir.

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Mooncorn Şal Modelleri

Mooncorn sitesinde satışa sunulan şal çeşitleri, her kadının zevklerine hitap eden tasarımlara sahiptir. Desenli ya da düz kumaşlarla hazırlanan en son çıkan şal modelleri, Mooncorn’da yer alır. Şal modelleri iş hayatında, gündelik yaşamda ve özel günlerde klasik ya da modern tasarımları ile tercih edilir. Mooncorn sitesi kategorilerinde yer alan en şık şal modelleri ise şu şekilde sıralanır:

Düz şallar

Desenli şal modelleri

Spor şal çeşitleri

Abiye şal modelleri

Kullanım amacına ve kıyafetlere uyum sağlayan renklerde Mooncorn şal çeşitleri bulunur. Tesettür modasının en çok kullanılan ürünlerinden olan şal modelleri, kombinlerin tamamlayıcı parçalarıdır. Doğru yapılan şal seçimleri ile kıyafetler göz alıcı bir şıklığa sahip olur.

Kullanım Amacına Göre Şal Modelleri Nelerdir?

Birbirinden şık şal modelleri, kullanım amacına bağlı olarak geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Yeni çıkan şal modelleri, her zaman mevsimsel şartlara uygun olan ürünlerdir. Şal satın alırken yapılan kombinlerin tamamlanması en önemli ayrıntıdır.

Düz renkten oluşan giyim kombinleri için en uygun şallar desenli olanlardır. Düz renk şal modelleri arasında en çok tercih edilen renk ise siyahtır. Siyah renkli şallar, her türlü giyim kombinini rahatlıkla tamamlamaktadır. En çok tercih edilen düz renkli şal renkleri arasında kırmızı, beyaz, yeşil ve mavi tonları da vardır. Kullanım amacına göre şal modelleri ise şunlardır:

Kış Aylarında Kullanılabilen Şal Modelleri

Kış aylarında kullanılan şal modelleri, özellikle soğuk havaya karşı koruma sağlayan kalın kumaşlarla tasarlanır. Dolayısıyla kış ayları için en ideal seçim pamuklu şal modelleri diyebiliriz. Kalın ve tok dokulara sahip olan kışlık şallar ile hem gözalıcı bir şıklık hem de soğuktan korunmak mümkündür. Kışlık şal modelleri pamuklu kumaşlar dışında penye, kadife ya da viskon kumaş çeşitleriyle de üretilir.

Yaz Aylarında Kullanılabilen Şal Modelleri

Sıcak yaz günlerinde kullanılmak üzere üretilen pek çok şal çeşidi vardır. Mooncorn sitesinde en şık ve kaliteli yazlık şal modelleri, her zaman en ekonomik şal fiyatları üzerinden satışa sunulur. Yazlık şal kumaşları ise genel olarak ince pamuklu, şifon, ipek ve likra olur. Yaz ayları için en uygun şal seçimi ise nefes alabilen kumaşlardan oluşan şal modelleridir. Yazlık giyimlerle en çok kombinlenen şal modelleri, bürümcük ve keten kumaşlı şallardır. Yaz ayları için tasarlanan şallar spor, abiye ve klasik kıyafetlerle kullanılabilir.

Şal Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan şalların, ağrılık yapmaması ve terletmemesi gerekir. Hafif kumaşlı şal modelleri kullanım kolaylığı ve konforlu bir şıklık sağlar. Bu nedenle şal seçiminde satın alınacak şalın kumaşına dikkat etmek lazımdır. Kullanım amacına ve giyim kombinlere uyum sağlayan şal modelleri Mooncorn’da uygun fiyat seçenekleriyle yer alıyor.

Pamuklu şal modelleri, genel olarak gündelik hayatta kullanıma uygundur. Penye şallar ise özellikle spor yapan kadınların en çok tercih ettiği ürünlerdir. Şifon ve ipek kumaşlarla üretilen şal modelleri ise özel günler ve gece kıyafeti kombinleri için en ideal seçimlerdir. Şal seçiminde ten rengi de önemli bir ayrıntıdır. Buna bağlı olarak açık tenli kadınların, koyu renkli şalları tercih etmesi gerekir. Koyu bir tene sahip olan kadınlar içinse açık tonlu şallar daha uygundur.