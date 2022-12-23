Bir Demet Umut Derneği, destekçileri ile bir araya geldi.

İhtiyaç sahibi çocukların eğitim imkanına kavuşması için, sponsor ve destekçileri ile burs sağlayan Bir Demet Umut Derneği, yeni başkanı İş kadını, Özgür İrey Nişantaşı’ndaki ofisinde destekçileri ile bir araya geldi. Dernekteki burs verilen çocuklara destek sağlayan dostlarına verilen ilk yemek daveti gerçekleştirdi. Bu yemek davetlerini Gelenekselleştirecek olan Özgür irey konuklarını kendi pişirip hazırladığı yöresel tatlar ile ağırlarken. Uzun uzun konuşup sohbet eden konuklar dernek için neler yapabileceklerini tartışma imkanı da buldular.