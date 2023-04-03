Bilal İslam Barmenlik Kursu Başladı! Sektöre eğitimli Barmenler geliyor 

2019 yılından bu yana barmenlik eğitimi veren İçecek Tasarımcısı, Mixologist Bilal İslam, “Sektöre olan ilgi bir hayli fazla olmakla birlikte gece hayatı ve yoğun iş temposu mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımızın gözünü korkutabiliyor. Bu sektörde alınan eğitimler tabiki iş bulma konusunda daha fazla yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra daha fazla maaş kazanmayı da beraberinde getirmektedir. Bünyemizde eğitim alan meslektaşlarımız bizlerden almış olduğu sertifika sayesin de uluslararası geçerliliği olan bu belgeler ile yurtdışında iş bulma gibi avantajları olmaktadır. Edindikleri teknik bilgiler ile Mixology dünyasının kapılarını aralamaktadırlar. Genel’de iş başvurularında barmenlerimiz turizm otelcilik okullarından almış oldukları temel bilgiler ile çok fazla bir aşama kayıt edemedikleri için bizlerden almış oldukları eğitim ile özgüvenlerini geri kazanan meslektaşlarımız bar arkasında hayal dünyalarını’da bu bilgilere ekleyerek ortaya muazzam kokteyller çıkartıyorlar.” dedi.

Bilal İslam Kimdir?

İçecek Tasarımcısı, Mixologist Bilal İslam, 1994 tarihinde Aydın’da dünya ya geldi. İlk okulu Tekirdağ Vedat Çelikler İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra orta okul ve lise’yi Aydın, Çine’de sırası ile Mustafa Türkoğlu ilköğretim okulu ve Ebdüstri Meslek lisesin de okumuştur. Sonrasında ise iş hayatı başlayan Bilal İslam, açık öğretim işletme mezunudur. 2008 senesinde barın arkasında barboy olarak başlayan mesleki kariyeri, yıllar içerisinde pek çok uluslarası mekanda farklı yöneticilik pozisyonlarına ulaşarak devam etti. Katıldığı çeşitli yarışmalarda Türkiye birinciliği,ikinciliği Kıbrıs bölge üçüncülüğü gibi birçok yarışma kariyeri bulunmaktadır. Pek çok event ve organizasyonlar için barmenlik ve miksolojistlik yaptı.

Miksoloji konusunda European Bartender School, MSA, Cyprus Bartender Club uluslararası sertifikalarına sahiptir. Mesleki kariyerine ise şimdi mymixolog bar danışmanlık hizmetleri adı altında menü tasarımı, bar danışmanlığı profesyonel barmenlik ve Mixology eğitimleri vermeye devam ediyor. Aynı Zaman’da Paloma Group hotellerine ait Balmy Beach Resort Kemer’de içecek müdürü ve eğitmen olarak kariyer hayatına devam ediyor.