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BiGaia’dan Pediatri Hekimlerini Buluşturan Bilimsel Toplantı!

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın probiyotik markası BiGaia, İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlediği “Probiotics on Pediatric Functional Gastrointestinal Disorders” (Pediyatrik Fonksiyonel Gastrointestinal Rahatsızlıklarda Probiyotikler) bilimsel toplantı ile 1000’den fazla pediatri hekimini bir araya getirdi.

02 Aralık 2022 Cuma 15:11
BiGaia’dan Pediatri Hekimlerini Buluşturan Bilimsel Toplantı!

19 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda BiGaia’nın koşulsuz desteği ile düzenlenen Pediyatrik Fonksiyonel Gastrointestinal Rahatsızlıklarda Probiyotikler bilimsel toplantısı hem fiziksel hem de online olarak çok sayıda pediatri hekimini buluşturdu. Sunuculuğunu Semiha Şahin’in gerçekleştirdiğibilimsel oturum konuşmacılığını ise İtalya Foggia Ünversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü-Pediyatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Flavia Indrio ve İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şirin Güven’in yaptığı toplantıyatüm Türkiye genelinden aralarında Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Prof. Dr Hasan Tezer gibi çok önemli KOL hekimler ve İstanbul genelinden 150’ye yakın pediatri hekimi fiziki katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Dr. Ecz. Başbuğ Öke’nin gerçekleştirdiği toplantıda Öke, “Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Tüketici Sağlığı Grubu’nun probiyotik markası BiGaiaiçerisinde bulunan suşun çocukluk çağından itibaren kullanımı konusunda önemli bir yere sahip. Eczacıbaşı olarak infantil kolikten akut diyareye probiyotik pazarının her alanında büyümeyi hedefliyoruz ve bu nedenle bugün siz değerli pediatri hekimlerimizle bir araya gelmek bizler için çok kıymetli.” diyerek toplantının kendileri için önemini vurguladı.

Çocukluk çağından itibaren yaygın olarak görülen fonksiyonel gastrointestinal rahatsızlıklar için probiyotik kullanımının önemine bilimsel verilerle dikkat çeken İtalya Foggia Ünversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü-Pediyatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Flavia Indrio “Etkinliği kanıtlanmış, dünya rehberlerinde yer almış probiyotikler pediatrik hastalarda görülen gastrointestinal rahatsızlıkların çözümlenmesinde kritik rol oynuyor.“ açıklamasında bulundu.

Tüm Türkiye genelinde alanının önemli hekimlerinin katıldığı toplantıPediatri Dünyası üzerinden yapılan eş zamanlı yayınla canlı olarak da takip edildi. Online yayın aracılığı ile fiziki katılımcı pediatri hekimleri dışında 1000den fazla hekimin de eş zamanlı takip ettiği toplantı İngilizce gerçekleşti, toplantı boyunca simultane çeviri yapıldı. Hem fiziksel hem de online olarak tüm Türkiye’den katılım sağlanan bilimsel toplantıda pediatri hekimlerinde pediatrik hastalarda görülen gastrointestinal rahatsızlıklarda probiyotik farkındalığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama toplantı sonunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerine katılan her bir hekim adına Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışta bulunarak, COVID-19’dan hayatını kaybeden hekimlerin çocuklarının eğitimini destekleyen bir sosyal sorumluluk hareketine de imza attı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı İlaç PazarlamaEczacıbaşı
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