BiGaia “Çocukluk Çağında Probiyotikler ve Mikrobiyota” Sempozyumu ile Pediatristleri Buluşturdu!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın probiyotik markası BiGaia’nın koşulsuz katkılarıyla 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlenen sempozyuma Türkiye genelinde 50’den fazla pediatrist katıldı.

Çocukluk Çağında Probiyotikler ve Mikrobiyota” temasıyla gerçekleşen sempozyumun konuşmacı ve oturum başkanları Prof. Dr. Metehan Özen, Prof. Dr. Şirin Güven, Prof. Dr. Nazan Dalgıç ve Prof. Dr. Fulya Gülerman olurken; üretici firmadan Bilim Departmanı Başkanı Dr. Gianfranco Grompone ve EMEA Satış Direktörü Ana Perez Sanz de davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılım sağladı.

İki gün süren sempozyumda çocukluk çağında beslenme ve mikrobiyota ilişkisi ve probiyotiklerin etkisi konusunda pediatrik hastaların üzerindeki bilinirliğini güçlendirmek adına görüşler paylaşıldı. Çocukluk çağından itibaren probiyotik kullanmanın ve bu konuda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken Bilim Departmanı Başkanı Dr. Gianfranco Grompone, “Özellikle güçlü klinik çalışmalarla etkisi kanıtlanmış probiyotik suşlarının ve ideal probiyotik özelliği taşıyan probiyotiklerin çocukluk çağından itibaren düzenli olarak tercih edilmesi mikrobiyotanın sağlıklı gelişimi açısından kritik rol oynamaktadır.”

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama toplantı sonunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerine katılım sağlayan her bir hekim adına Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışta bulunarak, COVID-19’dan hayatını kaybeden hekimlerin çocuklarının eğitimini destekleyen bir sosyal sorumluluk hareketine de imza attı.