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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:21
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü- İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 21.02.2022’dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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