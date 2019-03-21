Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103379
ALTIN
230.910
DOLAR
5.4542
STERLİN
7.1608
EURO
6.2132
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu
Özel sporcular ödüllendirildi
Özel sporcular ödüllendirildi
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis arıyor
‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis...
Mide botoksuna FDA ve EMA onay vermedi
Mide botoksuna FDA ve EMA...
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde Maltepe’de anıldı
Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde...

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:55
5 Okunma
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı

İSTANBUL - Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS KAZASI KAMERADA

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor. Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

GÖRGÜ TANIĞI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayı görgü tanıkları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını belirten bir görgü tanığı, "otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu" dedi. Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında Yüksel Kostuk'un yönetimindeki Özel halk otobüsü yoldan çıkarak, araçları ve insanları ezdi. Kazada yaralananlar oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları o anları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Kazanın ardından sürücüsü Yüksel Kostuk, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı.

BEYAZIT'TA KAZA YAPAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GETİRİLDİ

Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.

Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı Özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.

DHA

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
özel Halk OtobüsüBeyazıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi
Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi
Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Ucuza THY Uçak Bileti Bulma Yöntemleri
Ucuza THY Uçak Bileti Bulma Yöntemleri
İki köprü birbirine bağlandı
İki köprü birbirine bağlandı
'HİSAR-A' füzesi ilk dik fırlatışını gerçekleştirdi
'HİSAR-A' füzesi ilk dik fırlatışını gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 2 bin 423 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 2 bin 423 kişi yakalandı
Karadeniz'de, eş zamanlı terör operasyonu 
Karadeniz'de, eş zamanlı terör operasyonu 
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans