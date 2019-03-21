Beyazıt'ta özel halk otobüsü kazası: 3 yaralı

İSTANBUL - Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS KAZASI KAMERADA

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor. Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

GÖRGÜ TANIĞI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU



Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayı görgü tanıkları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını belirten bir görgü tanığı, "otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu" dedi. Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında Yüksel Kostuk'un yönetimindeki Özel halk otobüsü yoldan çıkarak, araçları ve insanları ezdi. Kazada yaralananlar oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları o anları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Kazanın ardından sürücüsü Yüksel Kostuk, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı.

BEYAZIT'TA KAZA YAPAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GETİRİLDİ

Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.

Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı Özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.