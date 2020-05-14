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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:51
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.



Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

POZİTİF VAKALAR İÇİNDE 1 FUTBOLCUNUN DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

BAŞKAN ÇEBİ POZİTİF

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

YURTTA KALAN FUTBOLCULAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KARANTİNADAN ÇIKACAK

Bu arada yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun bir kaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur ÇebiPozitifTest
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