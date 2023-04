Berna Türkkan Hollywood Oyunculuk Akademisine Kâbede Ödül

"Berna Türkkan Hollywood Oyunculuk Akademisi’’ olarak dünyaya açılanakademisine ünlü Hollywood Starlarını, Yapımcı ve Yönetmenlerini konuk alan, verdiği eğitimlerle global başarılara imza atan Türkkan, bu defa dabüyük bir sürprizle karşımıza çıkarak ödülünü Kâbe'de aldı. Merve Boğazkesen tarafından Kuzey Medya'nın Hilton Otelinde düzenlediği International Performans ve Proje Ödülleri gecesinde "Yılın En İyi Hollywood Oyunculuk Akademisi" ödülüne sahip olan Berna Türkkan aynı tarihte Umre ziyareti sebebiyle Kâbe'deydi.

Tayyar Işıksaçan ve Dilara Zengin’in sunuculuğundaki geceye Kâbe'den çektiği video ile iştirak eden Türkkan, kendisi adına öğrencisi Rıdvan Arslan bu özel geceye katılarak ödülü aldı. Arslan, "Berna hocam şuan Umre'de ve herkese selamları var. Onun adına ödülünü almak için ben geldim. Berna hocamın benim üzerimde çok emeği var. Hem oyunculuk anlamında hem de hayata bakış açısı olarak...Ona, burdan çok teşekkürlerimi iletiyorum ve sizlerin önünde onun adına aldığım bu ödülünü kendisine takdim ediyorum" dedi. Sinema ve dizi sektöründe yıllardır başarılarıyla adından söz ettiren Berna Türkkan, ‘’20 yıldır sinema sektöründe keyifle çalıştım,çok iyi projelerde yer aldım, çok iyi oyuncular yetiştirdim ve ödüller aldım. Yaşadığım her mutluluğun, aldığım her ödülün Yaradan’dan geldiğine hep inandım. Bu ödülde ise bambaşka bir ilahi güç var. 6 Mart 2023 Berat Kandili gecesinde ben Kâbe’yi tavaf ederken, gökyüzünde Başak dolunayı ile gözgöze geldiğim saatlerde"Yılın En İyi Hollywood Oyunculuk Akademisi" ödülünü aldım. Bundan daha anlamlı ne olabilir ki?Rabbime şükürler olsun ve yolum her daim onunla olsun inşAllah’’ dedi.