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Benim Gözümle Gezelim 10 gün 10 ülke

ÖZDEN AŞAR COŞAR ve FUNDA AKOSMAN'ın haberi için tıklayınız...

20 Ekim 2022 Perşembe 16:37
Benim Gözümle Gezelim 10 gün 10 ülke

10 gün 10 ülke programında neler yaşadık?

Part 1 (Bulgaristan)

Hep söylemiştim yeşil pasaportu aldığımız gibi hemen yollara çıkacağız diye ve nitekim öyle de oldu.
Pasaport elimize ulaştığı gibi 10 gün 10 ülke turuna çıktık. 
Günlerce hatta aylarca nasıl olur? 
Nasıl geçer çok yorucu olur mu? 
Gideceğimiz grup uyumlu olur mu? 
Çocuklar bizsiz durur mu? 
O kadar gün oralar da ne yer ne içeriz? 
 Otobüslü bir turda ne kadar rahat ederiz? 
 Oteller iyi mi? 

Herkes heyecanlı ve güleryüzle selamlaştı, sonra turu düzenleyen hocamızın gelmesi ve sohbetin ardından su mevzusu gündeme geldi, yurtdışında en buyuk skıntılardan biri su sıkıntısıymış, su çok pahalı olduğu için tedbirli olmak lazımmış, tabii hemen markete koştuk 4 koli su, yerleştirebileceğimiz kadar abur cubur, otellerimiz kahvaltı ve aksam yemekli olmasına ragmen biz nedense aç kalacak gibi hissettiğimiz için bir valiz abur cubur, kuruyemiş ve su dolu yükümüzü yüklendik
Neyse bu arada otobüse yerleşirken küçük bir sürpriz de yaşadım üniversite arkadaşımla aynı turdaymışız, ee dünya boşuna küçük dememişler.

Evet kafamızda bir sürü soru, tatlı bir heyecan ve biz yollardayız. 
İlk durak Bulgaristan 
Yani atalarımın geldiği topraklar olduğu için iki kat merak ettiğim yer. 
Rehberimiz Boşnak bir abi ve ilk andan son dakikaya kadar bizi bilgilendiren donanımlı bir kişi. Kapıkule Sınır Kapısı’na geldiğimizde bizi uyardı! 
İlk olarak neden böyle olumsuz konuştuğunu anlamamıştım ama sonra sınırda 4 saat bekleyince çok güzel anladım. 
Sınır gergin, polisler sinirli, ve geçmeyen zaman. 
Gurbetçilerimizin o her yıl mikrofonlara dert yandığı kadar varmış, tek tek araçlarının aranmasından tutunda, getirdikleri yiyeceklerin yerlere saçılması gerçekten çok can sıkıcıydı. 
Benim Bulgaristan merakım yerini kızgınlığa bırakmıştı ki sınırdan geçtik.

Sofya (Bulgarca: София Sofiya), Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 1,3 milyon kişidir. Balkan Yarımadası’nın merkezinde, Bulgaristan'ın batısındaki Sofya Havzasında yer alır.
Sofya ya erken saatlerde vardık ve birçok yer boştu aslında, ama ilerleyen saatlerde kalabalık arttı. 
Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki yıllarda, Sofya'nın en meşhur yapılarından bazıları olan Meclis Binası, 'İvan Vazov' Halk Tiyatrosu, Merkez Kaplıcası, Bilimler Akademisi, Sofya Sv. Kliment Ohridski Üniversitesi, Millî Kütüphane, Anıt–Mabed Sv. Aleksander Nevski Kilisesi gibi yapılar inşa edilir.
Ve birçoğu birbirine yakın yapılardı. O sayede rahat rahat hepsini dolaştık.


Biz kiliselerde gezerken fotoğraf çekimlerinden para istemeleri bizim için hem tuhaf hem de ilerleyen ülkelerde espiri konumuz oldu. 
Meydandaki yapıları ve yerleri dolaştıktan sonra bi yerde çay ve börek yemek için durduğumuzda da biraz tuhaf ve sert bir muameleyle karşılasmamız Bulgaristan anılarımızda yer aldı. 
Hep dediğim gibi yolunuz sevgiye çıksın ve bizi takipte kalarak ve bize mesajla ulaşarak yeni yazılarımıza ilham olun. 
@benim_gozumlegezelim (instagram)

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