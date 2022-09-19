"BEN KİMİM?” SORUSUNUN CEVABI bitest’te

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayattan beklentilerimiz uğraşlarımız neticesinde şekilleniyor. Peki gerçekten uğraşlarımız ve tüm bunların neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar bizi tatmin edecek mi? Bu sorunun cevabı kendimizi ne kadar iyi tanıyıp tanımadığımızla alakalı. Kendimizi olumlu ya da olumsuz özeliklerimizle ne kadar tanıyor, stres halindeyken nasıl bir kişilik sergiliyor, mutluyken nasıl biri oluyoruz? Özümüz bizden ne istiyor ve bunun için kendimizi hangi konularda geliştirmemiz gerekiyor? Kısacası kendimizle ilgili aklımıza takılan birçok sorunun cevabını bize artık bitest veriyor. bitest, ana ekol olarak psikoloji dünyasında önemli bir yeri olan Enneagram Kişilik Modeli’ni temel alan ve yüksek isabetli öngörüler sunabilen kuvvetli bir kişilik envanter sistemi olarak hayatımıza girdi.