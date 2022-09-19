Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.362,74
ALTIN
978,31
DOLAR
18,30
STERLİN
20,88
EURO
18,31
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"BEN KİMİM?” SORUSUNUN CEVABI bitest’te

Psikoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katan Enneagram Kişilik Modelini temel alan ve yapay zekaya başarıyla taşıyan bitest, “Ben kimim?” sorusuna cevap veriyor. Ücretsiz olarak uygulanabilen ve geniş bir rapor eşliğinde kişinin kendisini yakından tanımasına olanak sağlayıp, geliştirmesi gereken yönlerini ortaya koyan bitest hayatımıza dair birçok soruya yanıt sunuyor.

19 Eylül 2022 Pazartesi 12:11
"BEN KİMİM?” SORUSUNUN CEVABI bitest’te

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayattan beklentilerimiz uğraşlarımız neticesinde şekilleniyor. Peki gerçekten uğraşlarımız ve tüm bunların neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar bizi tatmin edecek mi? Bu sorunun cevabı kendimizi ne kadar iyi tanıyıp tanımadığımızla alakalı. Kendimizi olumlu ya da olumsuz özeliklerimizle ne kadar tanıyor, stres halindeyken nasıl bir kişilik sergiliyor, mutluyken nasıl biri oluyoruz? Özümüz bizden ne istiyor ve bunun için kendimizi hangi konularda geliştirmemiz gerekiyor? Kısacası kendimizle ilgili aklımıza takılan birçok sorunun cevabını bize artık bitest veriyor. bitest, ana ekol olarak psikoloji dünyasında önemli bir yeri olan Enneagram Kişilik Modeli’ni temel alan ve yüksek isabetli öngörüler sunabilen kuvvetli bir kişilik envanter sistemi olarak hayatımıza girdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BitestEnneagram Kişilik ModeliEnneagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TeamART Zirvede
TeamART Zirvede
Doğu Türkistanlı ünlü tarihçi İklil Kurban son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Türkistanlı ünlü tarihçi İklil Kurban son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
İlham Veren Öğretmenler Günü Hediyesi Fikirleri
İlham Veren Öğretmenler Günü Hediyesi Fikirleri
İkinci El Kombi Servisi
İkinci El Kombi Servisi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول