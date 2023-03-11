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BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

11 Mart 2023 Cumartesi 13:16
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Sözlü sınav; 13 - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında olmak üzere sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde BDDK Hizmet Binasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 26 Mart 2023 tarihine kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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