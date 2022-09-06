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BDDK 30 idari personel istihdam edecek

06 Eylül 2022 Salı 12:06
BDDK 30 idari personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker”, “Teknisyen” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alacak.

Giriş sınavı, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker” ve “Teknisyen” kadroları için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

Adaylar başvurularını 7 - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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