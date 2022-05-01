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Bayram denetiminde helikopteri çeken sürücülere 'telefon' cezası

Ankara'da, helikopter destekli trafik denetiminde araç kullanırken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan 3 sürücü kamerayla tespit edildi. Sürücülere 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' ihlalinden 314'er lira ceza uygulandı.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:46
Bayram denetiminde helikopteri çeken sürücülere 'telefon' cezası

ANKARA

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde  trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yapılan denetimi, DHA ekibi de helikopterden takip etti. Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi.

Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde 16 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayramDenetimHelikopterTelefon
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