BAŞKAN SİBEL UYAR’DAN URLA KARYA MARKASI İLE PORTEKİZ ÇIKARTMASI

HABER: DİNÇER KARACALAR

PrimaProgramı, tarım ve gıda değer zinciri temalarında Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 42 ay sürecek bir Akdeniz projesidir.

Yerel Kimliğe Sahip Katma Değerli Gıda Ürünleri Çıkarmalıyız..

Urla’nın İlk Kadın Belediye Başkanı, Urla Kadın Üretici KooperatifiBaşkanı, Gıda Mühendisi Sibel Uyar projenin amacını, Akdeniz diyetinin çekiciliğini geri kazandırmak ve yerel Akdeniz kuruyemişlerini ve baklagillerini yasal tescilli bir ticari marka ve korunan coğrafi işaret yoluyla güçlendirmek olarak özetledi. Başkan Sibel Uyar,Portekiz’de gerçekleşen oturumdaİngilizce sunumunda, yerel kimliğe sahip yenilikçi, bitki bazlı, katma değerli gıda ürünlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Bu konunun çözümüne dair yürütülen çalışmalarda 169 üretici kadınınçabalarını ve gücünü temsil ettiğini ifade etmesiyle büyük alkış aldı.

Gıda Krizinden Genç İşsizliğe ve Pek Çok Soruna Çözüm Öneriyoruz...

Dünya genelinde yaşanan gıda krizinin giderek büyümesiüzerine alınması gereken tedbirler arasında katma değer yaratacak ürünlerin üretilmesi ile ülke ekonomisine, kadın istihdamına, şehirlerde yığılan nüfusa,kırsal kesimde terk edilen tarım topraklarına, üniversite eğitimli gençliğinin işsizlik sorununa, çoklu çözüm üretilebileceğinin altını çizdi.

Portekiz’de yapılan Dünya toplantısında,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile birlikte gerçekleştirilen bu çalışmada,WP3 ve WP4 olmak üzere iki ayrı iş paketinde yer alan fındık kurabiyeve enginar dolgulu nohut unlu mantı ile katılım sağladıklarını ifade eden Başkan Uyar, ürünlerin analizininİYTE tarafındangerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Üretim ve Dayanışma Ekonomisiyle 169 Kadın Dünya Markası Olma Yolunda...

Tüm katılımcılar tarafından beğenilen bu iki ürün, proje kapsamında değerlendirilecek 20 ürün arasında yerini aldı. Başkan Sibel Uyar, bu proje ileUrla Kadın ÜreticiKooperatifi’ninUrla Karyamarkasının ve ürünlerinin uluslararası pazarda yer almasını sağlayacak bu çalışma için emeği geçen tüm ortaklara teşekkürlerini iletti.