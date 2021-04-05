Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1437
ALTIN
451.110
DOLAR
8.1357
STERLİN
11.2418
EURO
9.5553
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başkan Özdemir: Milletimizin Yanındayız Darbecilerin Karşısındayız!

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:51
8 Okunma
Başkan Özdemir: Milletimizin Yanındayız Darbecilerin Karşısındayız!

HABER: HASRET  DİLEK DELİER

Diyanet-Sen Manisa şube başkanı Ahmet Özdemir, bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlandığı basın açıklamasında "Geleneğimizde Vesayete, Geleceğimizde Darbeye Yer Yok; Milletimizin Yanındayız Darbecilerin Karşısındayız" diyerek şu ifadelere yer verdi: 

Türkiye’nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir zevat, bu gece kendini açık etti.

Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde “deniz kuvvetleri emeklisi” gerçekte ise tavırları itibariyle “amiral eskisi” 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden “fikir beyanı” sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan “muhtıra çağrışımlı” bir açıklama yaptı.

Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh; çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir.

FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu açıklama göstermektedir ki; emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir.

Yine bu açıklama, Silahlı Kuvvetler bünyesinden ihanet ve vesayet mankurtlarını temizleme iradesinin gerekliliğini, doğruluğunu ve isabetli sonuçlarını da teyit etmiştir. Bu açıklamanın amiral eskileri tarafından yapılmış olması; vesayet virüsünün, darbe mikrobunun, milli irade karşıtlarının Silahlı Kuvvetlerde barındırılmadığını, milletin ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığını tescil mahiyetindedir.

Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir.

Ülkenin bekasını, devletin bağımsızlığını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şeyin geçmişte 10 yılda bir yapılan darbeler olduğu, bu darbelerle bu ülkenin bütün kayaklarının sömürüldüğü, emperyalizmin operasyon sahası haline getirildiğini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Türkiye’nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı; millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük ve en haşmetli örneği 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye’nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek kazımış, söküp atmıştır.

Biz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yayanlar, yaptıran ve yazdıranların da farkındayız. Bu yönüyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 darbe tetikçisi, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını doğru buluyoruz. Bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuki süreç üretmesini de bekliyoruz.

Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değrelerini hedef gösteren. Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir.

Bu kapsamda, ilk adım olarak “emekli amiral” tanımına sığınma imkanları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.

Vesayet muhipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Diyanet-Sen olarak şehitlerimize verdiğimiz sözün, millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Başkan Özdemir: Milletimizin Yanındayız Darbecilerin Karşısındayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Nefes aldığımız sürece istanbul'a hizmet edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Nefes aldığımız sürece istanbul'a hizmet edeceğiz
Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
"Dünyanın en büyük güneş santrali enerji üretimine başlandı"
"Dünyanın en büyük güneş santrali enerji üretimine başlandı"
Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret
Bakan Akar'dan, Gökçeada'daki komando birliğine ziyaret
Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz
Bakan Soylu: PKK'ya tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz
Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı
Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı
EKİCİ’DEN MANİFESTO “BASIN İLAN KURUMU’NA ADAYIM”
EKİCİ’DEN MANİFESTO “BASIN İLAN KURUMU’NA ADAYIM”
BASIN ÇALIŞANLARI AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUBA ALINDI “TGF: YERİNDE BİR KARAR”
BASIN ÇALIŞANLARI AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUBA ALINDI “TGF: YERİNDE BİR KARAR”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma