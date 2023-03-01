Başkan'dan sürpriz ziyaret!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Aldıkları ödüller ile dikkatleri bir anda üzerine çeken ve son yayınladıkları "Sesimi Duyan Var mı " adlı teklilerinin gelirini asrın felaketini yaşayan depremzedelere bağışlayacak olan Yeşil Kasaba' ya sürpriz ziyaret yapıldı.Yeşil Kasaba Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'ı prodüksiyon şirketi önünde karşıladı.Yeşil Kasaba'nın solisti sahne adı "Mor Narpın" olan Pınar Taşdöner Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın ile el sıkışırken ve konuşurken heyecanlı olduğu gözlendi.Sahne adı "Yeşil Adam" olan M.Selçuk Katıoğlu'da karşılama esnasında heyecanlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Deprem Hakkında alınacak önlemler konuşuldu!

Yeşil Kasaba Prodüksiyon şirketinde Başkan Doç.Dr Büyükakın ve ekibine ikramlar yaparak misafirperverliklerini gösterdi.Yapılan ziyarette deprem hakkında alınan ve alınacak olan önlemler hakkında konuşuldu.Bundan sonra yapılacak projeler hakkındada konuşmalar yaptılar ve depremzedeler için moral motivasyon gibi sosyal sorumluluk projeleri içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber hareket edecek olan Yeşil Kasaba prodüksiyon şirketlerini gezdirirken müzik ile ilgili projelerini de Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın'a anlattı.Yeşil Kasaba'nın solisti sahne adı "Mor Narpın" olan Pınar Taşdöner giyim tarzı ile göz kamaştırdı.Sahne adı "Yeşil Adam" olan M.Selçuk Katıoğlu ile Başkan Doç.Dr Tahir Büyükakın'ın samimi konuşmaları gözlerden kaçmadı.