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Basın ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme Kabul Edildi

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınırken Basın Ahlak Esaslarına yönelik incelenmelerine imkan sağlandı. BİK Genel Kurul üye sayısı 42’ye çıkarken, ilan.gov.tr resmi ilanların ana yayın mecrası oldu.

14 Ekim 2022 Cuma 15:44
Basın ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme Kabul Edildi

Resmi ilan yayınlayan gazeteleri ve Basın İlan Kurumu’nu (BİK) yakından ilgilendiren “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 14 aylık görüşme maratonu ve çalışmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

BİK tarafından şartları belirlenecek internet haber sitelerinin, 5187 sayılı Basın Kanunu’nda yapılan değişiklik ile süreli yayın sayılarak resmi ilan ve reklam alabilmelerinin önü açıldı. Buna bağlı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu başta olmak üzere resmi ilan yayınını zorunlu kılan çok sayıda kanunda değişikliğe gidildi. Sektörün endişelerini giderecek resmi ilan adet ve gelirlerinde artış sağlayacak altyapı oluşturuldu.

İnternet haber sitesi çalışanları, yıllardır mahrum kaldıkları özlük haklarını kazanarak “basın mensubu” sayıldı ve basın kartı alabilmeleri sağlandı.

195 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle Basın İlan Kurumu görev alanına girerek resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanacak internet haber siteleri ise Basın Ahlak Esaslarından sorumlu tutuldu.

Diğer taraftan kurumların kendi internet sitelerinde yayınlamaları zorunlu ilanlar başta olmak üzere tüm resmi ilanların ortak yayın mecrası Basın İlan Kurumu ilan portalı “ilan.gov.tr” oldu ve ilanların tamamına tek merkezden ulaşılabilmesi mümkün kılındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurul üye sayısında da değişikliğe gidilerek internet haber sitelerinden 2, BTK ve RTÜK’ten 1’er ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek 2 temsilci eklenerek mevcut üye sayısı 42’ye çıkartıldı.

Artık icra ilanlarının yayınlatılması zorunlu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte icra satışlarının süreli yayınlarda ilan edilmesi zorunluluk haline getirildi. Kıymeti 500 bin TL’ye kadar olan menkul ve gayrimenkul satışlarının ilan edilmesi icra müdürlerinin inisiyatifine bırakılırken, kıymeti 500 binden 2 milyon TL’ye kadar olan satışların bir yerel gazete veya internet haber sitesinde, kıymeti 2 milyon TL üzerinde olanların ise bir yaygın gazete veya internet haber sitesinde yayınlatılması mecbur kılındı.

Böylece ilan panosuna giden ilanların tamamının resmi ilan havuzuna gelmesi ve süreli yayınlarda duyurulacak icra ilanlarının 3 kat artması bekleniyor. Dolayısıyla gazetelerin icra ilanı gelirlerinde azalma değil, aksine gazete ve bağlı internet haber siteleri üzerinden hissedilir oranda gelir artışı olacağı tahmin ediliyor.

14 Kanundaki “ve” ibaresi gelirleri katlayacak

Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenleme ile gazetelerin yanına “ve internet haber sitesi” ibaresi eklenerek bu ilanlardan sağlanacak gelir iki katına çıkartıldı.

Ayrıca Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile gazetede yayın zorunluluğu bulunmayan ilgili maddeye, gazetede ilan edilmesi zorunluluğu getirilerek bugüne kadar olmayan bir gelir kalemi mevcut ilan pastasına eklendi.

Yeni yasa sonrası 6 ay içinde Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere bir dizi mevzuat çalışması gerçekleştirilecek ve BİK Genel Kurulunun onayına sunulacak. Düzenlemeler ile resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin kazanılmış haklarının korunması öngörülüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Basın Ve İnternet HaberciliğiBasın Kanunu
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