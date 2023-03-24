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Basın İlan Kurumunun görev alanındaki 362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek

Basın İlan Kurumunun (BİK) görev alanına 2020 yılında dahil olan 362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta sona erecek.

24 Mart 2023 Cuma 11:58
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Basın İlan Kurumunun görev alanındaki 362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek
İstanbul

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde valilik görev alanında bulunan toplam 362 gazete, BİK Genel Kurulu'nun 25-27 Şubat 2020 tarihli kararı ve Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin 47. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu illerde BİK Şube Müdürlüğü açılınca kurumun görev alanına dahil edildi.

Söz konusu gazetelere, mevzuatta belirtilen vasıf ve ödevlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri için kurum şubesi açılış tarihlerinden itibaren uyum süresi verildi. Gazetelerin, bu süre içerisinde Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin birinci ve üçüncü kısımlarında belirtilen vasıfları taşımaları ve yükletilen ödevleri yerine getirmeleri gerekiyordu.

Resmi ilan yayını ile alakalı olarak valiliklerin görev alanındayken 2020 yılında BİK'in görev alanına dahil olan 40 ildeki 362 gazete için tanınan uyum süresi 31 Mart Cuma günü bitecek.

Gazeteler, 13 Ocak'taki BİK Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 1 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, büyük bölümü 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlükte olacak Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne tabi olacak.

Belirlenen asgari şartların 1 Nisan itibarıyla yerine getirilmesi gerekiyor

Resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımını düzenleyen yönetmelikte, süreli yayınların vasıfları ve ödevleri yeniden düzenlendi.

Resmi ilanların kamuoyuna duyurulması noktasında önemli bir dönüşümü kapsayan yönetmelikte, Kurumun sorumluluk alanı genişletildi, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlayabilmesi için yerine getirmeleri gereken şartlar belirlendi.

Yönetmelikte, aralarında 31 Mart'ta uyum süresi sona erecek olan 40 ildeki gazetelerin de mevcut resmi ilan yayımı mekanizmasındaki yerleri korunurken hak kaybı yaşamamaları için hassasiyet gösterildi.

Isparta ve Kütahya illeri dışındaki 38 ilde resmi ilan yayımlama hakkına sahip olan ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca 5. kategoride bulunan gazetelerin 4 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 300 fiili satış adedi şartlarını; 4. kategoride yer alan Isparta ve Kütahya illerinde yayımlanan gazetelerin ise 5 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 40 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi şartları ile yönetmelikteki diğer yükümlülükleri, 1 Nisan itibarıyla yerine getirmeleri gerekecek.

AA

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Basın İlan Kurumu
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