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BASIN ÇALIŞANLARI AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUBA ALINDI “TGF: YERİNDE BİR KARAR”

01 Nisan 2021 Perşembe 10:55
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BASIN ÇALIŞANLARI AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUBA ALINDI “TGF: YERİNDE BİR KARAR”

Hasret Dilek Delier / ANKARA

Türkiye  Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, basın mensuplarının koronavirüs aşılama sürecinde öncelikli gruplar arasına alınmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Genel Başkan Karaca, bu konuyla ilgili uzun süredir girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, “Bu girişimlerimizin sonuç vermesi bizleri çok mutlu etmiştir. Sağlık çalışanları gibi toplumla her zaman iç içe olan gazetecilerin de korunması ve salgının önlenmesi için aşı yaptırmalarının öncelikli olduğunu her platformda dile getirmiş ve bu konuda çeşitli girişimlerde bulunmuştuk. Bu çağrımıza kulak verilmesi ve basın çalışanlarının da öncelikli gruba alınması meslektaşlarımız adına sevindiricidir” diye konuştu.

Basın çalışanlarının salgının başından bu yana sahada olmaları nedeniyle risk grubu arasında yer aldığına ve 50 gazetecinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Karaca, “Gazeteciler gece gündüz demeden zor koşullarda çalışan, görevleri uğruna hayatını riske atan ve kamu yararına çalışan meslek mensuplarıdır. Her zaman halkla iç içe, bürokrasi ve siyasilerle yüz yüze olmaları açısından bir an önce aşılanmaları önemliydi. Basın çalışanları şu andan itibaren sistemden randevu alarak aşılanmaya başlayacaklar. Bu kararın alınmasında emeği geçen ve hassasiyet gösteren devletimizin ilgili kurumlarına da basın çalışanları adına teşekkür ederim” dedi.
Karaca, basın kartı olmayan basın çalışanlarının da bu sisteme alınması gerektiğini ve bu konuda da girişimlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

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BASIN ÇALIŞANLARI AŞIDA ÖNCELİKLİ GRUBA ALINDI TGF: YERİNDE BİR KARAR
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