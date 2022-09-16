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BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Ermenistan’ın son ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı alçakça saldırıda 81 askerimiz şehit olmuştur. Ermenilerin bu alçakça saldırısı bütün Türk Dünyası’nda büyük tepki ve üzüntüye neden olmuştur. Başımız sağ olsun.

16 Eylül 2022 Cuma 21:44
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Ermeni saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu menfur saldırı üzerine hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de  pekçok sivil toplum kuruluşu mesajlar yayınladılar. Azerbaycan’ın önde gelen siviltoplum kuruluşu Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın Türkiye Türkçesiyle ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu Marmara Grubu Vakfı’nın Azerbaycan Türkçesiyle yayınladıkları mesajlar birer kardeşlik örneğidir.

EFENDİYEVA:

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın Ermenistan silahlı kuvvetleri, 12--13 Eylül 2022 tarihleri arasında Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki geniş çaplı provokasyonlara ilişkin açıklaması..

“Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Fonu, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından 12-13 Eylül 2022 tarihleri arasında Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında gerçekleştirilen geniş ölçekli provokasyonları şiddetle kınadı.  Ermenistan tarafının daha da ağır Azerbaycan'a karşı direniş uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerine dayanacaktır. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan üçlü bildirilerin süresinin yanı sıra bunu ağır bir ihlal olarak değerlendiriyor.

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Fonu, Ermenistan askeri kışkırtmaları sonucu şehit olan şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına derin başsağlığı diliyor.

GÜNAY EFENDİYEVA

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı

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AKKAN SUVER: “TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN AZERBAYCAN’IN YANINDADIR”

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’in Azertac aracılığı ile yayınladığı mesaj şöyledir:

“Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatını qəbuledilməz hesab edir və vətəndaş cəmiyyəti olaraq son hadisələri qətiyyətlə pisləyirik.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində “Mərmərə Qrupu” Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri, professor Akkan Suver söyləyib.

Professor deyib: “Türk millətinin dünən olduğu kimi bu gün də, sabah da güclü bir şəkildə qardaş Azərbaycanın yanında olduğunu bütün bəşəriyyətə təkrar bəyan etməyi özümüzə borc bilirik. Azərbaycanın tək olmadığını bildirməklə yanaşı, bir an əvvəl oturub əldə olunan razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirməsinin Ermənistan üçün faydalı olacağını onlara xatırladırıq.

Bu gün biz Bakının daşnak-bolşevik işğalından azad edilməsinin 104-cü ildönümünü qeyd edirik. Tarix bizim əbədi qardaşlığımıza bu kimi bir çox hadisələrlə dəfələrlə şahid olub. Tarix, eyni zamanda, türk millətinin qəhrəmanlıqlarının da ən böyük şahididir. Bu vəsilə ilə son hadisələr zamanı Vətənin azadlığı və bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralarımıza sağlamlıq diləyirəm”.

AKKAN SUVER

MARMARA GRUBU VAKFI BAŞKANI

Önce Vatan Gazetesi

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