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Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'ne video konferansla katıldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:44
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Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

İSTANBUL - Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. 

Törende konuşan Erdoğan, "Bu işi başaramayacaklar" diyenler olduğunu hatırlatarak, "Hamdolsun bu işi, güçlü Türk müteahhitleriyle ve

yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimizi yeterli olmanın hatta bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var" dedi.

"'Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız.' demedik" diyen Erdoğan, " 'Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.' dedik. Tek odalı olmak üzere, şu anda yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası devam ediyor. Sancaktepe'de aynı oda sayısına sahip bir başka hastaneyi daha yapıyoruz. Bunlar, her odasında gerekli olan banyosu tuvaletiyle birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın da konuşmasının ardından hastanenin ilk etabı hizmete girdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşakşehir Şehir Hastanesi Açıldı
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