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Başakşehir Belediyesi'nden arsa satışı

29 Ocak 2023 Pazar 21:53
Başakşehir Belediyesi'nden arsa satışı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp (İkitelli-2) mahallesinde bulunan 22.310,37 metrekare konut alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacak.

İhale, Belediye Encümen salonunda 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. İhalede muhammen bedel 565 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir veya 2 bin 500 Türk Lirası bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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