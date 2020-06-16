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Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişi tutuklandı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Haziran 2020 Salı 16:35
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Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımı yapan kişi tutuklandı

SAKARYA - HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. önceki gün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyen V.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. V.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. V.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Aslen Akyazılı olan V.M.'nin İstanbul’da yaşadığı, paylaşımı yaptığı sırada Bursa’da olduğu, paylaşım sonrası gizlenmek için Sakarya’ya geldiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşBaşak DemirtaşTutuklama
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