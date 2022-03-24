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“BARIŞIN KİLİDİ KONUMUNDAYIZ!”

NATO Olağanüstü toplantısı ve dünyadaki gelişmeler konusunda görüşlerine başvurduğumuz siyaset bilimi uzmanı,sahanın önemli isimlerinden Esen Ermiş Ertürk hanımefendi önemli açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2022 Perşembe 15:33
“BARIŞIN KİLİDİ KONUMUNDAYIZ!”

NATO Olağanüstü toplantısı ve dünyadaki gelişmeler konusunda görüşlerine başvurduğumuz siyaset bilimi uzmanı,sahanın önemli isimlerinden Esen Ermiş Ertürk hanımefendi önemli açıklamalarda bulundu.“Ukrayna krizinin başında ; “1980 dünyasında değiliz, şu anda ne Avrupa ne Türkiye Soğuk Savaş döneminin ülkeleri değil “demiştim. Türkiye tarafsız olmaya tabi ki devam edecek diye de eklemiştim. Ne mutlu ki bu sözlerimi doğrulayan ,Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerleri ve kadim Türk devletlerinin diplomasi gelenekleriyle sentezlediğimiz stratejilerimizle ,akil bir devlet olarak bölgenin barışını tesis etmeye katkı sunduğumuz gelişmeler yaşadık.Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Nato Olağanüstü Zirvesi’nde dünya liderleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Antalya Diplomasi Forumu, 14 yıl sonra ilk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı’nın (Herzog’un) Türkiye ziyareti,Alman başbakanı Olaf Scholz,Hollanda başbakanı Rutte’nin ziyaretleri ve tüm bu ziyaretlerde Türkiye Cumhuriyeti’ne verilen iyi niyet mesajları… Dış politika,diplomasi akılcı,realist ve ülke çıkarlarıiçin icra edilen bir iletişim şeklidir.Dolayısıyla Türkiye’ye gösterilen bu teveccüh boşuna değildir.Yeni bir dünya düzeni (hem ekonomik hem de siyasi anlamda kuruluyor o masa Türkiye olmadan kurulamaz) bir ayağı her zaman sallantıda olur biz olmadan.Gelelim Ukrayna’da olanlara ;BM tahminlerine göre Ukrayna'da şimdiye kadar en az 977 sivil öldürüldü ve 1.594 kişi yaralandı. Bununla birlikte, artan düşmanlık bölgelerine erişim sağlayamadığı için kesin bedelin muhtemelen çok daha yüksek olduğu konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 3,6 milyondan fazla Ukraynalı da komşu ülkelere kaçtı.Türkiye Batı ile olan bağlarına da değer verirken,Afganistan, Karadeniz bölgesi, Suriye ve Akdeniz bölgesindeki operasyonlara katkıda bulunan NATO'nun en aktif üyelerinden biri Ayrıca ticaretimizin üçte birini AB ile yürütüyoruz.Rusya ile ise bu durumn başında belirttiğimiz gibi tarafsız komşuluk ilkesi yürüteceğimizi beyan etmiştik.Türkiye barışın yeniden sağlanmasına yardımcı olacak kilit konumda.Geleli ABD , Avrupa ve Rusya’ya bir sonraki hamlelerini dikkatlice düşünmeliler. 1.ve 2.Dünya Savaşı’nın trajiedisini hatırlamalılar. Küresel ekonomiye de kısaca değinecek olursak; Covid-19 pandemisine büyük bir siyah kuğu dersek (merak edenler bu terminolojiyi araştırabilir) , Ukrayna'daki çatışma siyah bir su aygırı ve stagflasyonist küresel bir şoka dönüşebilir .Ayrca doların dünya ticaretindeki payı daha da düşerse, bu durum gezegendeki en borçlu ülke olan ABD için bu hiç de iyi olmayacaktır.” Bu yoğun tempoda ve gündemde sorularımızı yanıtlayan Esen hanım’a çok teşekkür ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Olağanüstü ZirveDiplomasiTürkiyeEsen Ermiş ErtürkTürk Dış İşleri Bakanlığı
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