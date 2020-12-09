Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351
ALTIN
467.674
DOLAR
7.8237
STERLİN
10.5235
EURO
9.4860
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de...
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha...
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa...
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu...
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı

Antalya’da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:51
2 Okunma
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı

ANTALYA - Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi. Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.

Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, "Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak" dedi.

Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, "Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon Balığı Kuyruğu TeslimatıAntalyaBalıkçılarBalon Balığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama
DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama
'Kanuni' Karadeniz'de göreve hazır
'Kanuni' Karadeniz'de göreve hazır
PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
Sel felaketinde devleti dolandırdılar
Sel felaketinde devleti dolandırdılar
Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık
Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyoruz
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyoruz
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler
Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma